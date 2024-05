Ex Milan, Viola: “Quando lo vidi rimasi a bocca aperta. Aveva solo 9 anni!”

Jacopo Viola, ex portiere del Milan Primavera, ha parlato della sua parentesi rossonera e della sua carriera in esclusiva per noi

Com'è possibile passare dal Milan Primavera , ad un passo dalla prima squadra di uno dei club più importanti del mondo, a trasferirsi per un mese e mezzo in Georgia grazie all'aiuto dei social? Il protagonista di questa storia è Jacopo Viola , che ha concesso una lunga intervista in esclusiva a noi di ' PianetaMilan.it ', raccontandoci tutte le pieghe della sua interessantissima carriera, terminata con il ritiro nel 2022, a soli 26 anni. Ecco, dunque, un estratto delle sue parole.

Viola racconta un ex Milan: "Straordinario già a 9 anni. Quando lo vidi ..."

In Italia sei entrato nel Settore Giovanile del Milan e hai raccontato in precedenza di aver condiviso un allenamento con Donnarumma. Ci puoi raccontare di lui? "Non so se lui se lo ricordi, ma io il primo allenamento me lo ricordo e sono rimasto abbastanza stupito. Me lo ricordo stranamente molto bene, indipendentemente dal fatto che poi lui è diventato quello che è. Un mio ex compagno di squadra, Cosimo La Ferrara, mi aveva parlato di questo portiere che sarebbe venuto a fare un allenamento. Io avevo 12 anni e mi stavo allenando con l'allora preparatore dei portieri Luigi Romano ed è venuto anche Donnarumma, che aveva tre anni in meno".