Jacobelli: “Pioli, grande capacità di rigenerare la squadra dopo Firenze”

Intervenuto su Milan Tv, Xavier Jacobelli ha parlato del Milan dopo aver centrato la qualificazione ai quarti di finale. Queste le sue dichiarazioni dopo il match contro il Tottenham: "E' stata una grande notte per il calcio italiano. Credo che la capacità di Pioli di rigenerare la squadra dopo Firenze debba essere rimarcata. Abbiamo visto un approccio diverso. Diaz è stato uno dei migliori in campo, ha brillato. Il numero delle occasioni create è stato importante. Giocare così in casa del Tottenham significa avere personalità. Maignan è veramente uno dei leader di questa squadra, è uno dei migliori portieri in circolazione". Milan, dov'è finito Leao? Rafa va ancora a corrente alternata.