Jacobelli: “Milan alti e bassi. Napoli nettamente favorito”

Napoli e Milan si affronteranno per tre volte in pochi giorni, si inizia domenica al Maradona. Ne ha parlato Xavier Jacobelli

"Il Napoli è nettamente favorito rispetto al Milan. Quella partenopea è una squadra che riesce a mantenere lo stesso livello sia in campionato che in Europa, è in fiducia e non vuole fermarsi sul più bello. Il Milan invece sta vivendo una stagione di alti e bassi, ma questa partita servirà ai rossoneri anche in vista del doppio impegno Champions".