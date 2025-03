Jacobelli: “Milan? I tifosi si aspettavano altro dopo il mercato invernale”

Intervenuto a Radio 24, durante Tutti Convocati, Xavier Jacobelli ha parlato del Milan e del momento che vivono i rossoneri di Sergio Conceicao . Il giornalista ha fatto il punto sulle delusione dei tifosi del Diavolo, nonostante la vittoria in rimonta contro il Como , legata a una stagione certamente deludente viste quelle che erano le premesse estive. Ecco, di seguito, le parole di Jacobelli .

"Alla luce della campagna di rafforzamento invernale, i tifosi del Milan si aspettavano ben altro rendimento, anche dopo la fulminea vittoria della Supercoppa in Arabia Saudita. I risultati successivi e la bruciante delusione in Champions League sono la base della delusione dei tifosi: ma la stagione è ancora da vivere tutta fino in fondo".