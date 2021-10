Jackson Martinez: “Mia vita piena di peccati, ora mi concentro su Dio”

Jackson Martinez, ex calciatore ad un passo dal Milan nell'estate del 2015, ha raccontato la sua vita sregolata condotta in passato

Jackson Martinez, ex calciatore ad un passo dal Milan nell'estate del 2015, ha raccontato la sua vita sregolata condotta in passato. Adesso, però, è tutta un'altra persona. Queste le dichiarazioni del colombiano riportate dal 'Corriere dello Sport': "Ho avuto una vita di lussuria e piena di peccati, mi piaceva peccare perché la vedevo una cosa normale, come facevano tutti. Non vedrai Dio come il tuo tutto finché non sarà l'unica cosa che hai, quindi ho preso la decisione di concentrarmi su di lui. Alcune amicizie che avevo, con cui andavo a fare festa, mi circondarono di alcol, sigarette e anche di tante altre cose".