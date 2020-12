Italia Under 21, Nicolato: “Vi descrivo Scamacca. Su Tonali…” | Milan News

Ultime Notizie Milan News: le parole di Nicolato

MILAN NEWS – Paolo Nicolato, commissario tecnico dell’Under 21, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del Corriere della Sera. Nicolato ha parlato del Milan e di alcuni giovani che interessano ai rossoneri. Ecco cosa ha detto.

Il Milan ha l’età media più bassa ed è in testa. Il neopromosso Spezia punta su diversi ventenni per salvarsi. Una tendenza interessante?

«Interessante e coraggiosa, anche se nel Milan gli azzurri per l’Under 21 sono due. Credere di più nei giovani vuole dire anche accettarne gli errori: sbagliano anche i vecchi».

Eppure difensori con 5 gare in A vengono subito valutati 15 milioni e accostati alle grandi, come accaduto per Lovato del Verona. C’è poco equilibrio nel giudizio?

«Non siamo un popolo che fa dell’equilibrio la sua virtù principale: c’è troppa emotività. Conta molto l’ambiente che un giocatore ha attorno: passare dal non essere nessuno alle prime pagine può essere destabilizzante».

Tonali sembra fare fatica al Milan. Che momento è del suo percorso?

«Un momento normale, di un ragazzo di grande qualità arrivato in una società prestigiosa, con compagni molto forti: Sandro saprà ritagliarsi spazio, perché è un ragazzo di grande equilibrio, non si fa condizionare, è serio e capisce i momenti sia sul campo che fuori. Si sa adattare ed è uno che parla poco e pedala tanto».

Scamacca rientra nella tradizione dei centravanti?

«Ha grandissime qualità fisiche, e allo stesso tempo è molto coordinato, ha tecnica e un tiro di altissimo livello. All’estero forse avrebbe già giocato di più, ma ripeto: in questo periodo ci stiamo accorgendo che i giocatori buoni ci sono. Però hanno bisogno di uno sbocco». Calciomercato Milan: Raiola porta un nuovo acquisto. VAI ALLA NOTIZIA>>>