Italia U21, Nicolato: “Tonali lo sento molto vicino da sempre”

Paolo Nicolato , CT dell'Italia Under 21, ha parlato della squadra in vista degli Europei di categoria che si giocheranno in Romania e Georgia dal 21 giugno all'8 luglio. Ecco le sue parole alla FIGC sul centrocampista del Milan, Sandro Tonali .

"Sandro lo sento molto vicino da sempre, l'ho fatto esordire in Nazionale con l'Under 18 e non ho mai perso i contatti con lui. Lo stimo molto e sono contento che ci sia, mi ha sempre dimostrato disponibilità e riconoscenza". Tonali non è stato convocato da Roberto Mancini per le prossime partite della Nazionale maggiore.