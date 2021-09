Italia U21, Colombo: “Un attaccante vive per il gol, sono soddisfatto”

Lorenzo Colombo, attaccante del Milan in prestito alla SPAL, ha parlato dopo il gol vittoria segnato contro il Montenegro con l'Italia Under 21

Lorenzo Colombo, attaccante del Milan in prestito alla SPAL, ha parlato dopo il gol vittoria segnato contro il Montenegro con l'Italia Under 21. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Rai Sport': "Sono contento e soddisfatto, non posso nascondere che un attaccante vive per il gol ma l'importante è la vittoria della squadra".