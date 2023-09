Italia, parla Tonali: “Se prima la gara con l’Ucraina era fondamentale…”

Intervistato dai microfoni della FIGC, l'ex centrocampista del Milan e ora al Newcastle , Sandro Tonali , ha parlato in vista del match fra Italia e Ucraina , valido per la qualificazione ad Euro2024 . Dopo il pareggio contro la Macedonia del Nord , infatti, gli azzurri del nuovo ct Spalletti si ritrovano di fronte una sfida spartiacque in vista dell'Europeo. A tal proposito, Tonali ci ha tenuto a sottolineare l'importanza dei tre punti contro l' Ucraina . Ecco le sue parole.

"Se prima di questa sfida la gara con l'Ucraina era fondamentale, ora non c'è un aggettivo. Bisogna entrare in campo e vincerla in qualsiasi modo ma sempre con la testa, sapendo che siamo una squadra forte e dobbiamo portare a casa l'obiettivo".