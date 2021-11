Italia-Svizzera 1-1, Donnarumma: “Siamo arrabbiati, meritiamo il Mondiale”

Gianluigi Donnarumma, portiere del Psg e dell'Italia, ha parlato dell'amaro pareggio contro la Svizzera. Queste le dichiarazioni

Quanto merita questa Italia di andare al Mondiale? "Tanto, per come gioca, quanto crea, tutto quello che mettiamo in campo. Dobbiamo assolutamente ricaricare le energie, vincere la partita e andare al mondiale. È sempre emozionante indossare questa maglia, vogliamo andare al mondiale assolutamente".