Italia-Spagna, Boban presente a San Siro: “Mancini ha fatto un capolavoro”

Zvonimir Boban, ex dirigente del Milan, è presente a San Siro per Italia-Spagna di Nations League. Queste le dichiarazioni nel pre partita

Zvonimir Boban, ex dirigente del Milan, è presente a San Siro per Italia-Spagna di Nations League. Queste le dichiarazioni nel pre partita ai microfoni di 'Rai Sport': "Mi aspetto tantissimo sul piano tecnico e tattico fra due Nazionali piene di qualità che giocano il calcio più bello del mondo. Mi aspetto una festa di calcio e tanti gol. Il gioco dell’Italia? Mancini è stato bravissimo, tutti gli italiani si sono raccolti intorno ad una squadra senza fuoriclasse ma con tanti buoni giocatori. Poi Mancini ha fatto un capolavoro. Penso soprattutto ai terzini, non sempre perfetti ma che hanno fatto alla grande l’Europeo. Ho visto chiarezza di idee. Lui ha fatto un capolavoro ma tutti meritano un grande complimento. Io sono molto felice, l’Italia non la amo come la Croazia ma quasi". Intanto ecco la nostra intervista ESCLUSIVA con Mauro Tassotti. Ecco cosa ci ha detto