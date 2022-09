Italia, Scamacca: “Difficile ma quando gioco mi ispiro ad Ibrahimovic”

In attesa di scendere in campo nei prossimi impegni dell'Italia contro Inghilterra ed Ungheria, l'attaccante Gianluca Scamacca ha rilasciato alcune dichiarazioni durante un'intervista ai microfoni dei canali Social della Nazionale. Tra queste, non manca un elogio all'attaccante del Milan, Zlatan Ibrahimovic.