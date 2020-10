Italia-Olanda, Mancini: “Partita combattuta. Vinceremo le prossime due”

ULTIME NOTIZIE NEWS CALCIO – Al Gewiss Stadium di Bergamo si è giocata Italia-Olanda di Nations League, 4.a partita del girone: l’analisi di Roberto Mancini nell’immediato post-match ai microfoni di Rai Sport.

“Hanno cambiato per la prima volta, con un difensore in più. Sapevamo che sarebbe stata gara dura, loro sono forti. Più di così non si poteva? A volte ci sono gli avversari, ti mettono in difficoltà. Partita combattuta, noi occasioni più pericolose e pulite. Nel calcio bisogna segnare, ma va bene, prestazione dura e maschia”.

Sulla classifica: “Sarà decisiva la partita contro la Polonia. Pressione? Vinceremo le prossime due e ci qualificheremo”.

Su Bergamo: “Siamo stati felici di essere qua, dispiace non aver vinto, contenti per i sindaci presenti sugli spalti. È stata una bella serata”.

