Italia, Mancini: “Vincere la Nations League sarebbe fantastico” | News

Roberto Mancini, C.T. dell'Italia, ha rilasciato delle dichiarazioni riguardo il prossimo impegno di Nations League contro la Spagna

Su San Siro : "Solitamente quando gioca la Nazionale il Meazza è sempre pieno. Sarebbe fantastico vincere questa competizione subito dopo l'Europeo e qualificarsi in anticipo per i prossimi Mondiali, ma non sarà facile".

Sulla vittoria dell'Europeo: "È stato fantastico perché abbiamo fatto gioire tante persone, giovani e meno giovani. Hanno festeggiato tutti, forse a causa del periodo che stavamo vincendo: i tifosi erano entusiasti e noi giochiamo per farli divertire. La cosa più bella credo che sia il rapporto che si è creato in squadra. Il gruppo ha lavorato insieme per 50 giorni e non è scontato che vada sempre tutto per il verso giusto. Ci sono stati giorni duri e faticosi, ma mai alcun tipo di problema. La chimica e l'affetto non sono facili da ottenere".