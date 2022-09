Italia, Mancini: “Tonali? Non credo abbia delle chance per giocare”

Roberto Mancini, Commissario Tecnico dell'Italia, ha parlato di Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ai microfoni di 'Sky Sport'

Daniele Triolo

Questa mattina Sandro Tonali, centrocampista del Milan, non ha preso parte, a Coverciano, alla seduta di allenamento dell'Italia di Roberto Mancini. Gli Azzurri, come noto, giocheranno domani sera, venerdì 23 settembre, alle ore 20:45 a 'San Siro' contro l'Inghilterra in una sfida valevole per la Nations League e, a quanto pare, dovrebbero fare a meno del numero 8 rossonero.

Italia, Mancini su Tonali: "Non si è mai allenato ..."

Questo è quanto si evince, almeno, ascoltando quanto dichiarato dal Commissario Tecnico Mancini poco fa ai microfoni di 'Sky Sport': "Sandro non ha fatto nulla finora, non lo abbiamo fatto allenare - la conferma di Mancio su Tonali -. Non credo abbia delle chance per la partita di domani e per quella successiva".

In conferenza stampa, poi, Mancini ha aggiunto: "Tonali non s'è mai allenato con noi, provavamo a recuperarlo per Budapest ma non sta benissimo e credo lo rimanderemo a casa". Tonali, dunque, dovrebbe saltare anche Ungheria-Italia. Vedremo nelle prossime ore, quindi, se lascerà o meno il ritiro azzurro per far ritorno a Milanello.