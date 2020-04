Italia, Mancini: “Donnarumma? Ci sono tanti portieri forti”

NEWS MILAN – Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale italiana, nell’intervista rilasciata a Sky Sport ha parlato di Gianluigi Donnarumma e degli altri portieri italiani.

"Ci sono tanti portieri forti. Tra i portieri abbiamo Donnarumma, Sirigu, Gollini, Perin, Cragno, Meret e poi tutti quelli che sono tra Under 21, Under 20 e Under 19 che sono tutti bravi. Gollini sta facendo benissimo, è un bravissimo portiere".