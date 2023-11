Italia-Macedonia del Nord, Spalletti: “A Jorginho vanno fatti i complimenti”

Luciano Spalletti, allenatore azzurro, ha parlato alla 'Rai' al termine di Italia-Macedonia del Nord, partita della 9^ del girone C

Luciano Spalletti, allenatore azzurro, ha parlato alla ' Rai ' dopo Italia-Macedonia del Nord , partita della 9^ del girone C per le qualificazioni ad Euro 2024 che si è svolta alle ore 20:45 allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

"L'Italia ha fatto bene la partita. Purtroppo succede che quando il risultato ti sembra acquisito di non lottare. Sapevamo che sui calci d'angolo e sui calci piazzati eravamo bassi. Va messa in risalto la reazione dopo il 3-2. È una qualità che abbiamo quella di riuscire ad arrivare davanti alla porta. Credo che abbiamo fatto un passo in avanti".