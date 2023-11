Italia-Macedonia del Nord, El Shaarawy: “Vittoria che non ci rende tranquilli”

"L'esterno sinistro è il ruolo che mi piace di più e in questo modo ho più possibilità di segnare, Oggi sono riuscito a segnare e sono molto contento. Oggi è stato importante reagire ai due gol che abbiamo preso, perché facendo in gioco propositivo è normale subire. Lo spirito del primo tempo è una delle nostre caratteristiche. Dopo che abbiamo preso i due gol non abbiamo più subito. Siamo un gruppo di bravissimi ragazzi che si aiutano, non c'è nessuna matta, seguiamo il mister con voglia di lavorare. C'è tanta qualità, tra chi gioca e chi sta in panchina. Anche chi sta fuori deve avere la mentalità giusta per entrare e fare la differenza come ci chiede il mister. Questa vittoria non ci fa stare tranquilli, ma solo consapevoli di quanto siamo forti. Tutto è ancora in gioco e le cose possono cambiare da un momento all'altro".