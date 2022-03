Italia-Macedonia del Nord, Mancini: “Nuova esperienza, purtroppo”

Mancini, CT della Nazionale Italiana, ha parlato a RaiSport prima di Italia-Macedonia del Nord, partita dei playoff per i Mondiali 2022.

Il CT azzurro Roberto Mancini ha parlato ai microfoni della Rai prima di Italia-Macedonia del Nord, partita valida per i playoff per i Mondiali di Qatar 2022. Queste le sue dichiarazioni: "È inedito e ne avrei fatto a meno. Ormai ci siamo e sarà un'esperienza, diversa dalle altre. Ci sarà timore giustamente, ma come detto siamo fiduciosi perché abbiamo giocatori bravi. Vorrei vedere una Nazionale concentrata fin da subito. L'unica cosa che può metterci in difficoltà è pensare che sia una partita semplice. Invece abbiamo la consapevolezza che quando si parte da 0-0 è sempre difficile e può succedere tutto. Noi umani non ci facciamo mancare nulla. Si stava troppo bene e abbiamo messo in mezzo una pandemia e una guerra. Stiamo facendo di tutto per distruggere la terra. Se tornassimo indietro sarebbe meglio".