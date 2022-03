Italia-Macedonia del Nord, Jorginho: “Fa tanto male, sprecato troppo”

Jorginho, calciatore della Nazionale Italiana, ha parlato alla Rai dopo Italia-Macedonia del Nord, partita dei playoff per i Mondiali 2022.

Il calciatore della Nazionale Italiana Jorginho ha parlato ai microfoni della Rai al termine di Italia-Macedonia del Nord , partita valida per i playoff per i Mondiali di Qatar 2022. Queste le sue dichiarazioni: "È un dispiacere enorme. Fa male, tanto male".

"Parlando di calcio, credo che quello non sia mancato perché abbiamo sempre creato e dominato le partite ma non siamo riusciti a concludere. Non è dare la colpa a nessuno ma è la realtà. In queste ultime partite non siamo riusciti a concludere e abbiamo commesso dei piccoli errori che hanno fatto la differenza dove gli altri hanno trovato dei gol che prima non accadevano".