Chiesa: “Siamo l’Italia, dobbiamo qualificarci. Con Spalletti …”

Il classe '97 ha detto: "Quando sei un giocatore della nazionale hai grandissime responsabilità. Rappresentiamo 60 milioni di italiani e domani ci giochiamo una partita fondamentale per la qualificazione. Purtroppo non ho partecipato alle precedenti partite per infortunio, però oggi sono veramente felice di essere con la squadra e di poter dare una mano ai miei compagni. Tanti nuovi? Sì, ma abbiamo anche un bel gruppo di giocatori che ha fatto parte della vittoria dell'europeo, un ottimo mix. Il talento c'è, però dobbiamo dimostrarlo in campo domani raggiungendo la qualificazione".