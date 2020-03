Italia, Insigne: “Europeo? Lo vinceremo l’anno prossimo. Su Gattuso…”

ULTIME NEWS – Lorenzo Insigne, intervistato da ‘Sky Sport’, non ha dubbi sulla forza dell’Italia in vista dell’Europeo, rinviato al prossimo anno causa coronavirus. Ecco le sue dichiarazioni: “Sarà un’Italia più forte? Quest’anno sicuramente potevamo fare grandi cose, Ma vorrà dire che lo vinceremo il prossimo anno, potremo contare anche sugli infortunati recuperati”.

Su Gattuso: “Gattuso mi ha fatto sentire importante dal primo giorno che è arrivato, è stato sempre chiaro nei miei confronti. Ha un carattere spigoloso, prima di entrare in campo si ride poi in campo lui vuole concentrazione massima, giustamente. Ascoltare chi come lui ha vinto tanto in carriera, ha vinto tante partite e un Mondiale è un piacere”.

