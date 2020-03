Calciomercato Milan – Andre Silva, il suo futuro è sempre un rebus

CALCIOMERCATO MILAN – Andre Silva continua a essere un mistero. Il portoghese, arrivato quest’estate all’Eintracht Francoforte dal Milan con un prestito biennale, sta facendo fatica a imporsi in Germania, così come nella scorsa stagione in Spagna con la maglia del Siviglia.

Continuo nella discontinuità. Può sembrare un ossimoro, ma Andrea Silva sta dimostrando di avere momenti di luce e momenti di black out. Ha segnato 8 reti in questa stagione tra Bundesliga, Coppa di Germania e Europa League, ma al di là dei numeri il suo apporto in stagione è stato limitato, anche per alcuni problemi al tendine d’Achille.

All’inizio del 2020, però, con il passaggio al 4-2-3-1, le cose sembravano essere cambiate, visto che Andre Silva ha ritrovato il gol e soprattutto è sembrato più coinvolto nella squadra, riuscendo a proporre delle prestazioni di buon livello. Ora però il portoghese si è dovuto ancora una volta fermare (questa volta non per colpa sua) a causa del diffondersi del coronavirus, ma di sicuro l’emergenza ha frenato l’ex Porto nel suo momento migliore.

Come detto, Andre Silva è in prestito biennale dal Milan, ma le parole di oggi a Kicker di Fredi Bobic, direttore sportivo dell’Eintracht Francoforte, non suonano certamente come una conferma: “Non ci sono novità al momento. Boban è stato licenziato e Maldini è risultato positivo al Coronavirus. Il Milan ha problemi ben diversi da quelli legati al futuro di Silva”. Insomma, la sensazione è che l’attaccante debba fare qualcosa di più per guadagnarsi la riconferma. La parola chiave è sempre la stessa: continuità. Ci riuscirà?

