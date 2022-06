Italia Femminile, Giuliani: “Non ci dobbiamo porre limiti”

L'Italia Femminile si trova in ritiro a Castel Di Sangro per preparare il prossimo test contro la Spagna del 1° luglio. In questi giorni la nazionale del c.t. Milena Bertolini ha ricevuto la visita del presidente della FIGC Gabriele Gravina. L’entusiasmo che circonda la Nazionale in questo percorso di avvicinamento alla rassegna continentale è tangibile e ne sono consapevoli anche le calciatrici.