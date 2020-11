Italia, Evani: “Sono commosso. Grazie ai ragazzi” | Calcio News

Ultime Notizie Calcio News: le parole di Evani

CALCIO NEWS – Alberigo Evani, sostituto di Roberto Mancini sulla panchina dell’Italia, ha parlato a Rai Sport dopo la vittoria 0-2 contro la Bosnia. Ecco le sue parole: “Final four con Spagna, Francia e Belgio? Sarà bello confrontarci con queste realtà, si parla delle migliori d’Europa e non vediamo l’ora per vedere il nostro livello. Pensiamo di esserci avvicinati, vedremo quando le affronteremo”.

Sul gioco della Nazionale: “Vogliamo arrivare al risultato tramite il gioco e ci stiamo allenando per questo. I ragazzi sono stati meravigliosi, hanno fato tutto anche senza il mister. Sono dei ragazzi straordinari”.

Sulla squadra: “Commosso per tutto questo? Sì, voglio dire solo grazie ai ragazzi che hanno dato tutto per questa maglia ottenendo tre vittorie con tre prestazioni convincenti. Posso solo dire grazie a tutti loro”. Droni, computer e videochat: la catena Pioli-Bonera funziona così. VAI ALLA NOTIZIA>>>