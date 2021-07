Italia, Donnarumma: “Un’estate strana, ma penso solo alla Nazionale”

Gianluigi Donnarumma, portiere della Nazionale, ha parlato dell'estate più strana della sua vita e del match vinto contro il Belgio

Come stai? “Sono tranquillissimo, do il massimo per questa squadra. Andiamo avanti, stasera è stato davvero emozionante. Abbiamo dato tutto, da domani recuperiamo le energie per la semifinale”.

Cosa ti sei detto con Lukaku prima del rigore? "Gli volevo dire qualcosa perché non era rigore, ma non mi ha risposto (ride, ndr). Paura no, non ho paura di nessuno, solo massimo rispetto".