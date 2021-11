Italia, ag. Politano: “Perché Bernardeschi in Nazionale e lui no?”

Mario Giuffredi, agente di Matteo Politano, ha espresso qualche perplessità sulla scelta di Roberto Mancini di non convocare il suo assistito

Poi però ha chiuso la questione, affermando di rispettare la decisione CT della Nazionale. Queste le dichiarazioni riportate da 'TuttoMercatoWeb': "Perché in Nazionale va Bernardeschi e non Politano? Per me Politano e Berardi sono gli esterni offensivi più forti del campionato italiano, ma le convocazioni vengono fatte da Mancini e devono essere rispettate".