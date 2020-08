Inzaghi: “Mi auguro che Ibrahimovic resti al Milan: può dare tanto”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento neo-promosso in Serie A ed ex calciatore ed allenatore rossonero, ha parlato del rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con il Milan ai microfoni di ‘Sky Sport‘.

“Abbiamo visto tutti quello che Ibra ha dato al Milan. Mi auguro possa restare in rossonero e possa iniziare la stagione visto che l’anno scorso è arrivato e gennaio e iniziare a stagione in corso non è mai facile. Spero possa essere agli ordini di Stefano Pioli già dall’inizio perché Zlatan può dare ancora tanto“.

