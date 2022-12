Inzaghi: “In finale contro la Juventus abbiamo tirato i rigori peggiori” | News

Ospite negli studi di 'Sky Calcio Club', Filippo Inzaghi ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan del 2003 e sulla finale vinta contro la Juventus. Queste le parole di Superpippo: "Nel 2003 Sheva si fa male e lì viene l'albero di natale di Ancelotti perché mette Rui Costa e Serginho o Seedorf sotto la punta. Con Sheva l'attacco ce lo dividevamo abbastanza, poi lasciarne fuori uno era impossibile. Lì lo ricordiamo perché abbiamo giocato la finale con la Juve e la semifinale con l'Inter. In finale avevamo tirato i rigori peggiori. Io avevo fatto finta di essere stirato per non tirarlo. Seedorf pensava di tirarli bene e ha sbagliato. Ha tirato Kaladze, Nesta che ha segnato non si sa come. Serginho e Sheva erano gli unici rigoristi". Pellegatti: “C’è un giallo che riguarda Leao e il Chelsea”