Inzaghi ospite del Club: “Il Milan è la mia vita: vi racconto tutto” | LIVE NEWS

Sul Mondiale 2002: "Dovevamo giocare Totti, Vieri e io. Invece mi era uscita la rotula perché col Milan ero infortunato e ho giocato perché rischiavamo di uscire dalla Champions. Ancelotti mi disse di giocare il sabato in Primavera per vedere come va. Gioco il primo tempo e chiesi il cambio a fine primo tempo. Arrivò dentro Ancelotti che mi disse 'stai veramente bene'. Provò a convincermi, in quella partita c'era la contestazione della Curva. Contro il Torino a fine primo tempo mi disse di entrare. Entrai in trans e feci un gol in fuorigioco. Poi da lì andammo in Champions, ma la testa mi faceva fare la differenza. Far sentire la fiducia è importante. Poi andai al Mondiale e mi uscì la rotula. Se il non fare gol limita? Quando mi capitava prendevo un ragazzo della primavera non fortissimo, in allenamento, cercando il gol in allenamento. In questo modo mi davo fiducia da solo e da lì mi porto dietro questa cosa".