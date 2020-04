Inzaghi: “Il Viareggio con il Milan Primavera come le Champions vinte”

NEWS MILAN – Verità senza particolari filtri. Grazie alle dirette sui social, molti calciatori, dirigenti e allenatori stanno ricordando e raccontando retroscena storici e spesso curiosi e divertenti, oltre che discutere della propria quotidianità. Oggi ‘intervista’ per Filippo Inzaghi nel corso di una diretta social con Christian ‘Bobo’ Vieri.

“Con il n. 10 dell’Italia (contro il Galles, ndr) io ho fatto tripletta (ride, ndr). Nessuno voleva il 10, io dicevo Bobo prendilo che è bello. Insieme io e tu (dice a Vieri) abbiamo sempre fatto gol, chissà perché non ci facevano giocare insieme.

Sul ruolo di allenatore e i ricordi con le giovanili del Milan: “Non dobbiamo per forza diventare i numeri uno, lo siamo già stati… I due anni al Milan alle giovanili, se tornassi indietro, anche se siamo ambiziosi… è straordinario, i ragazzi sono una spugna. Gli allievi del Milan, il Viareggio con la Primavera, c’era Petagna, Pinato, Vido, Mastalli, giocatori che sono in giro… Quella al Viareggio è stata un’emozione come le coppe alzate da giocatore. Grazie a Galliani sono diventato allenatore, presi annata del ’96 che non aveva mai vinto niente, Calabria fece 7 gol, dopo un mese di ritiro erano avvelenati, avevano voglia, vincemmo un trofeo e perso una finale ai rigori”.

Sulla gavetta da allenatore: “Sinceramente, io lo faccio per divertirmi.. Andai a Venezia per Perinetti, come c’era Foggia al Benevento. Se non abbiamo i giocatori forti, noi allenatori non andiamo da nessuna parte. In quattro anni ho vinto tre campionato, poi magari 5 mesi male (a Bologna) pensi che è andato tutto male. Ho i giocatori forti, condizioni ideali, ma anche altre squadre erano forti”.

