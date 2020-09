Inzaghi: “Milan, eri sottovalutato: squadra forte con Ibra straordinario”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento ed ex leggenda rossonera, ha parlato ieri sera a ‘Tiki Taka‘. Ecco le dichiarazioni di Inzaghi sul Milan e su Zlatan Ibrahimović.

Inzaghi: “Milan, Ibra dà pressione. Ma anche altri sono forti”

“Lo conosco bene Ibra, dà pressione ma il Milan è una squadra forte. Lui è straordinario ma il Milan era una squadra sottovalutata perché ha Gigio Donnarumma che è il miglior portiere d’Europa, ha Alessio Romagnoli che gioca in Nazionale, poi Ismaël Bennacer e Franck Kessié sono ottimi giocatori, Hakan Çalhanoglu e Ante Rebić sono forti, ha preso Sandro Tonali che è uno dei migliori giovani italiani”.

Inzaghi: “Pioli ottimo allenatore. E Theo Hernández …”

"Stefano Pioli è un ottimo allenatore, è chiaro che Ibra ti dà qualcosa in più ma io farei i complimenti all'allenatore e alla società che ha pescato bene sul mercato, come con Theo Hernández che in pochi conoscevano", ha concluso Inzaghi.