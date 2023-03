Inter, Zanetti: “Semifinale di Champions italiana? Mi piacerebbe giocarla”

Il sorteggio di Champions League ha aumentato notevolmente la possibilità di vedere una squadra italiana in finale. Ci sarebbe il 75% di possibilità di vedere un club del nostro campionato di Serie A nella partitissima della competizione della coppa dalle grandi orecchie, in quanto una semifinalista su tre sarà sicuramente italiana. Milan e Napoli, infatti, si affronteranno ai quarti di finale e chi vincerà potrebbe affrontare in semifinale l'Inter che se la vedrà contro il Benfica. A tal proposito, Javier Zanetti ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di 'Madero Sport': "Semifinale italiana? Mi piacerebbe giocarla, poi quando ci saremo ci penseremo. Già eliminare il Benfica sarebbe importante". Milan, Conte tra i top manager per un possibile dopo Pioli.