Inter, Zanetti rivela: “Quando ho smesso mi chiamò Maldini e mi disse…”

Intervenuto alla cerimonia del premio Fair Play Menarini, Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, ha rivelato un aneddoto su Paolo Maldini: "La cosa più bella è il rispetto che ho ricevuto da tutti quando ho smesso. Ricordo Paolo Maldini che disse che ero stato un avversario leale: non lo dimenticherò mai. Mi sono innamorato dell'Inter dal primo giorno ad Appiano Gentile, quando c'erano Ottavio Bianchi e Massimo Moratti. Venivo dal Banfield e l'Inter mi ha cambiato la vita. Venivo da una famiglia umile: mia madre era casalinga, mio padre muratore. Non ci mancava nulla, ma in Argentina era un periodo difficile, io e mio fratello studiavamo. Sono cresciuto con quei valori che mi hanno accompagnato per tutta la vita".