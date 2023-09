Inter, Zanetti: “Dobbiamo sostenere la tecnologia, questa migliora il calcio”

"Le ultime polemiche arbitrali? Credo che come in tutto bisogna trovare un equilibrio. Dobbiamo sostenere la tecnologia perché questa migliora il calcio, dopodiché gli errori ci saranno sempre e le polemiche anche, soprattutto in un Paese come il nostro. Ma tutto è in buona fede, il Var si può migliorare e la cosa più importante è che ci sia trasparenza". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, in bilico il futuro di Kjaer >>>