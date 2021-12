Inter, Zanetti: “Crediamo allo scudetto, ma ci credono anche Milan e altre”

Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter, ha parlato delle squadre coinvolte nella corsa scudetto. Tutte credono alla vittoria finale

Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter, ha parlato delle squadre coinvolte nella corsa scudetto. Tutte credono alla vittoria finale. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Sport Mediaset': "Se l'Inter crede allo Scudetto? Dobbiamo difenderlo e penso che lo stiamo dimostrando. La squadra ci crede, è consapevole di essere forte ma ci sono avversari come Milan, Napoli e Atalanta che ci credono altrettanto".