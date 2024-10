L’Inter si espone: “Stadio? Va bene condividerlo col Milan. Siamo cugini …”

Carlo Marchetti, notaio e membro del Consiglio di Amministrazione dell'Inter, ha rilasciato un'intervista ai microfoni del quotidiano 'la Repubblica', soffermandosi in particolare sulla possibile condivisione del Nuovo Stadio a San Siro in condivisione con il Milan. In particolare ha confermato come la sua speranza, e quella del club nerazzurro, sia quella di rimanere nell'attuale area della 'Scala del Calcio' e di rimanere nello stesso impianto dei rossoneri. Come è sempre stato fino ad ora. Ecco, dunque, le sue parole.