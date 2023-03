Inter, il sindaco di Rozzano: “Non abbiamo avuto contatti di nessun tipo”

“L’unica cosa certa è che non abbiamo avuto contatti, di nessun tipo, a nessun livello. Rimanendo in un campo di ipotesi, il terreno di cui parliamo è posizionato davvero in posizione strategica. A 5 minuti a piedi dal capolinea della metropolitana. C’è l’imbocco dell’autostrada Milano-Genova. Ci sono i raccordi della tangenziale ovest. E la strada statale 35. Il tutto in una manciata di metri. Essendo l’area privata non sono in grado di dare risposte a livello economico: dovrebbero rivolgersi al proprietario dell’area, per capire l’aspetto finanziario. Io sottolineo i vantaggi della posizione, dei collegamenti e dei trasporti“.

“Dal punto di vista burocratico ci sono sempre difficoltà. Siamo in fase di approvazione del Pgt dove sono previste volumetrie importanti e che sarebbero non solo sufficienti, ma anche abbondanti per la necessità in questione. Per quanto riguarda Rozzano, se dovessero essere interessati e formalizzassero il tutto in tempi relativamente brevi, si potrebbe andare via spediti. Da quello che ho capito, San Siro prima del 2026 non si può toccare. Per le Olimpiadi e tutto il resto. Poi c’è un altro aspetto che va tenuto in considerazione e tutto potrebbe essere fatto per mettere pressioni a Sala. Accoglieremmo a braccia aperte la richiesta e l’eventuale progetto. Però ribadisco: ora come ora sono solo notizie prive di fondamento. Prima bisogna fare richiesta alla proprietà del terreno, la quale poi verrà da noi a sottoporci l’eventuale modifica del progetto“. Milan, l'intervista completa di Gerry Cardinale >>>