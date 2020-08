Inter-Shakhtar, Conte: “Nessuna paura, siamo pronti. E su Zhang…”

ULTIME NOTIZIE INTER NEWS – Antonio Conte presenta la semifinale d’Europa League contro lo Shakhtar Donetsk: l’allenatore parla così in conferenza stampa della sfida europea, il match più importante per la stagione nerazzurra.

“La parola paura non deve far parte del nostro vocabolario. Abbiamo rispetto perché affrontiamo una squadra che si è affermata negli anni, la più forte nel nostro percorso in Europa League, ma ci siamo preparati bene e vogliamo dimostrare che siamo arrivati fino a questo punto per un motivo e che vogliamo arrivare in finale“.

Inter unica italiana rimasta in Europa: “Non ci consideriamo dei salvatori della patria, abbiamo fatto il nostro cammino senza guardare gli altri. Abbiamo onorato tutte le competizioni e il nostro obiettivo è migliorarci ancora. Se dovesse arrivare un successo europeo sarei contento per il club e non per me stesso, non penso alla bacheca personale ma a quella della società che decide di assumermi”.

Sul Presidente Zhang, vicino alla squadra: “Niente di particolare, è importante che sia qui al fianco della squadra. Sentire la sua presenza ci aiuta”.

Shakthar come l’Atalanta?: “È un altro modo di giocare – fa notare Conte – qui ci sono tanti giocatori bravi tecnicamente. Hanno determinate caratteristiche, hanno qualità e velocità nell’uno contro uno. Anche in mezzo al campo ci sono giocatori di grandi qualità tecnica, sono brasiliani e come tutti i brasiliani gli piace molto giocare a calcio e meno difendere”.

ECCO LA PRIMA FINALISTA D’EUROPA LEAGUE >>>

RINNOVO CALHANOGLU: C’E’ UNA NUOVA OPZIONE >>>