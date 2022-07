Inter, Onana: “Abbiamo l’obbligo di vincere. Scudetto? Ci proveremo”

André Onana, portiere dell’Inter, ha parlato ai canali ufficiali del club nerazzurro, tirando in ballo anche le possibilità di scudetto

André Onana, portiere dell’Inter, ha parlato ai canali ufficiali del club nerazzurro, tirando in ballo anche le possibilità di scudetto: "Sono molto contento di essere qui, l’Inter è un grande club e portare questa maglia per me è motivo di grande orgoglio, è qualcosa di magnifico".