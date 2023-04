Inter, Moratti: “Benfica ostacolo complicato, poi rimane solo la finale”

L'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al cammino dei nerazzurri in Champions League

A seguito del successo per 2-0 ottenuto dall'Inter in casa del Benfica, l'ex presidente nerazzurro Massimo Moratti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di '90Min'. L'ex numero uno della Beneamata ha spiegato come il club lusitano fosse un ostacolo complicato da affrontare e come dopo vi sia solamente la finale. Di seguito le sue parole a riguardo.