Inter-Monza, Palladino: “Voglio fare un regalo a Galliani nella sua ex casa”

Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Monza dicendo di voler fare un regalo ad Adriano Galliani

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Inter-Monza, il tecnico dei brianzoli Raffaele Palladino ha presentato la gara e ha risposto alle domande dei cronisti presenti. Interrogato sul rapporto con Adriano Galliani l'allenatore ha dichiarato come si senta tutti i giorni con l'ex dirigente del Milan e ha espresso la volontà di fargli un regalo in quella che è la sua ex casa, San Siro. Di seguito le sue parole a riguardo.