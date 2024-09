Monza-Inter, Pairetto ferma Pessina. Marelli: “Errore piuttosto grave”

Luca Marelli ha commentato l'episodio avvenuto in Monza-Inter, quando Luca Pairetto ha fermato Matteo Pessina diretto in porta

Luca Marelli, ex arbitro di Serie A, è intervenuto a 'DAZN' e ha commentato quanto accaduto nel corso di Monza-Inter. Nell'occasione, infatti, Luca Pairetto non ha concesso il vantaggio a Matteo Pessina, diretto verso la porta praticamente senza alcun nerazzurro ad ostacolarlo, per assegnare un fallo precedente su Dany Mota. Ecco, dunque, le sue parole.