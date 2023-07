Inter, Mkhitaryan ha le idee chiare: “Qui per lottare per lo Scudetto”

Le parole di Henrikh Mkhitaryan

«Gli obiettivi? Mi interessano quelli di squadra, perché sono quelli che contano. Gli obiettivi non cambiano mai, noi siamo qui per lottare per lo Scudetto, vincere la Coppa e la Supercoppa e andare il più lontano possibile in Champions, quello che abbiamo fatto lo scorso anno e che speriamo di ripetere anche quest'anno».