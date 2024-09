Zazzaroni: “Inter tre spanne sul Milan. Ai rossoneri manca la società”

Milan e Inter si affronteranno domenica 22 per il derby di Milano. Ivan Zazzaroni ha detto la sua sulle condizioni delle due squadre

Ivan Zazzaroni ha rilasciato un'intervista a Tutti Convocati, nella quale ha analizzato le situazioni di Inter e Milan allo stato attuale. I rossoneri arrivano da una brutta sconfitta casalinga con il Liverpool, dopo il bagliore di luce chiamato Venezia. L'Inter ha invece pareggiato le ultime due partite ma giocando sicuramente meglio. La prestazione della 4^ giornata di Serie A contro il Monza non era stata all'altezza degli uomini di Simone Inzaghi. Contro il Manchester City, tutta un'altra Inter che ha dimostrato di saper mettere in difficoltà anche le migliori d'Europa. Ecco il pensiero su Inter e Milan di Zazzaroni in vista del derby: