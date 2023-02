Inter-Milan, Trevisani: “Vuoi giocare in ripartenza e lasci fuori Leao?”

"Oggi c’è una formazione in campo in cui la palla non può girare, non c’è nessuno che possa far girare questo pallone, né che abbia pure dei guizzi. Il centrocampo del Milan, tolto Tonali, era un centrocampo senza qualità, con Theo che corre solo palla al piede, Giroud che in questo momento non va neanche a spinta e con Origi. Il Milan è in crisi nera. Le scelte di Pioli sono poco convincenti. Se decidi di lasciare fuori il tuo giocatore più forte, cioè Leao, e gioca gente come Gabbia e Messias c'è qualcosa che non funziona. Se tu sacrifichi un sistema di gioco e un giocatore e metti il miglior Rebic o Origi o Ibra allora ok, ma tu stai lasciando fuori il più forte per far giocare il 22° della rosa. Ma poi fai il 3-5-2 per giocare in ripartenza e lasci fuori Leao? Mi sembra tutto molto illogico". Pioli punta sulla difesa a tre: ma è davvero la soluzione?