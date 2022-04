Serafini: “La prima volta nella storia che il VAR ha dubbi sul fuorigioco”

Il noto giornalista Luca Serafini ha parlato del tanto discusso gol annullato a Ismael Bennacer del derby Inter-Milan di Coppa Italia

Il noto giornalista e ospite fisso di Milan TV Luca Serafini ha parlato del tanto discusso gol annullato a Ismael Bennacer del derby Inter-Milan di Coppa Italia. Un episodio mai successo prima per un semplice motivo: il VAR, quando si parla di fuorigioco, interviene senza interpellare l'arbitro perché si tratta di situazione oggettiva. Ieri sera non è andata così. Queste le dichiarazioni rilasciate attraverso il canale YouTube di Carlo Pellegatti .

"L’episodio di “estro arbitrale” mancava in Coppa Italia. Per la prima volta nella storia del calcio, da quando è stato inventato il Var, il fuorigioco, che ha una norma non interpretabile, non è deciso dal Var che ha dei dubbi e non decide: chiama Mariani che vede per un po’ le immagini e vede diverse immagini. Il Var richiama l’arbitro pure una seconda volta e gli fa vedere anche immagini da dietro la porta. Ma Mariani ha già deciso che un gol regolare va annullato".