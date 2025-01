Schwoch: “A differenza di Fonseca, Conceicao è un allenatore che sa usare il bastone”

Stefan Schwoch, ex calciatore di Serie A e B, ha rilasciato una lunga intervista in cui ha parlato anche della Supercoppa vinta dal Milan

Come riportato da Superscommesse, Stefan Schwoch, ex calciatore di Serie A e B, ha rilasciato una lunga intervista in cui ha ripercorso la sua carriera e la sua esperienza nel mondo del calcio. Da anni, è anche un apprezzato commentatore sportivo per la pay TV Dazn, oltre ad aver avuto un passato come dirigente sportivo al Vicenza. Durante l'intervista, Schwoch ha commentato la recente vittoria del Milan nella Supercoppa Italiana, offrendo la sua opinione sul successo rossonero e sull'andamento della partita. Eco, di seguito, le sue parole: