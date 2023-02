Milan, Pato: “Magari mi arriverà un messaggio dal Monza”

Pato ex calciatore e promessa del Milan, ha parlato dei rossoneri in vista del derby di oggi contro l'Inter. Ecco le sue parole sul Monza

Alexandre Pato ex calciatore e promessa del Milan , ha parlato dei rossoneri in vista del derby di oggi contro l' Inter . Ecco le sue parole sul Monza a La Gazzetta dello Sport.

Sul suo futuro : "Sto facendo la riabilitazione qui, mi mancano ancora 3-4 mesi di lavoro ma sono fiducioso perché so che Dio ha un progetto più grande per me. Tornare in Europa mi piacerebbe molto".

Su una possibile chiamata dal Monza: "Sono contentissimo per il suo Monza. Berlusconi e Galliani sono sempre nel mio cuore. Sono sicuro che in pochi anni il Monza arriverà a sfidare Milan e Inter. Avevo già parlato con Berlusconi e Galliani prima della promozione, ma in B non sono permessi gli extracomunitari. Vedremo adesso, magari ora che sono in A mi arriverà un loro messaggio…". Inter-Milan, le probabili formazioni: 3-5-2 senza Leao?