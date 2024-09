Milan, Pancaro: “Nonostante il derby, l’Inter resta favorita per lo scudetto”

"Assolutamente sì, l'Inter resta la squadra favorita per lo Scudetto perché ha l'organico più forte, ma deve stare attenta perché come ci hanno insegnato le ultime due stagioni, le vincitrici non sono riuscite a difendere il titolo. Quindi dovranno essere molto bravi."

Pancaro avvisa l'Inter, nelle ultime stagioni, nessuna squadra è stata in grado di confermarsi per lo scudetto. Negli ultimi quattro anni hanno vinto in questo ordine: Inter, Milan, Napoli e Inter. Chissà che non sia proprio la squadra di Inzaghi a cambiare le carte in tavola.